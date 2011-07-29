Руководитель фонда «Развитие Украины» Ринат АХМЕТОВ обещает помочь семьям погибших и пострадавших горняков в результате аварий на шахтах имени Бажанова госпредприятия «Макеевуголь» и «Суходольская-Восточная» ПАО «Краснодонуголь».

Как сообщили УНИАН в Фонде Рината Ахметова «Развитие Украины», об этом сказано в соболезновании главы фонда.

«Сегодня на шахте «Суходольская-Восточная» ПАО «Краснодонуголь» и шахте имени Бажанова ГП «Макеевуголь» произошли страшные трагедии. Погибли люди.

Прежде всего, я хочу выразить глубокое сострадание родным и близким погибших. Я хочу сказать им, что их горе сегодня разделяют все. Это горе каждого жителя Луганщины, всего Донбасса, всей Украины.

Сейчас ищут людей, пропавших на шахте «Суходольская-Восточная» и на шахте имени Бажанова. Мы все живем надеждой», - отметил Р.АХМЕТОВ.

По его словам, к сожалению, условия добычи на украинских шахтах невероятно сложные, и «мы постоянно работаем над тем, чтобы их облегчить». «Мы будем и дальше закупать лучшую технику, позволяющую обеспечить безопасность шахтеров. Эта самая мужественная, самая героическая наша профессия должна стать безопасной. И это сегодня - наша главная цель», - подчеркнул Р.АХМЕТОВ.

Он пообещал помочь каждой семье погибшего горняка и всем пострадавшим. «Мы сделаем все, что в человеческих силах», - добавил Р.АХМЕТОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в городе Макеевке Донецкой области на шахте им. Бажанова произошло обрушение копра – надшахтного сооружения, в котором размещаются шахтные подъемные установки.

По данным ОГА, в результате аварии два человека погибли, три травмированы и доставлены в больницу, судьба порядка 10 человек остается неизвестной.

По данным пресс-службы МЧС Украины, по состоянию на 16.00 подтверждена смерть двоих горняков, 4 пострадали, судьба девяти неизвестна.

Кроме того, сегодня ночью в г. Суходольске Краснодонского района на шахте «Суходольская-Восточная» ПАО «Краснодонуголь» произошел взрыв. В аварийном участке шахты находились 28 горняков. По состоянию на 13.00 17 горняков погибли, двое госпитализированы с ожогами и травмами разной степени тяжести. Судьба 9 горняков не известна.

Р.АХМЕТОВ является президентом компании СКМ, которая владеет международной вертикально интегрированной горно-металлургической группой компаний «Метинвест».

ГК «Метинвест» владеет ПАО «Краснодонуголь».