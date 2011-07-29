Железная дорога вводит должность коммерческого агента

Железные дороги Украины вводят новую должность - коммерческого агента.

Как сообщает УНИАН пресс-центр ведомства, генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК дал поручение до сентября текущего года определить потребность по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов для работы в должности «Агент коммерческий».

«В грузовых перевозках до конца года будет полностью изменена технология работы товарных контор в связи с переходом на электронный документооборот. Сейчас мы определяем технологию и загрузку коммерческого агента и рассматриваем возможность увеличения заработной платы работникам, где это необходимо», - отметил В.КОЗАК. По его поручению будут разработаны рекомендованные положения по стимулированию труда агентов коммерческих по показателям работы.

Также сейчас разрабатывается образовательно-профессиональная программа целевого обучения на базе Центров профессионального развития железных дорог для обучения соответствующих категорий работников коммерческого хозяйства, которые планируются на замещение должности «Агент коммерческий».

До ноября текущего года на базе Центра профессионального развития персонала железных дорог будет проведено целевое обучение работников, которые определены для замещения новообразованной должности.

Напомним, что с 1 июля 2011 года на железных дорогах Украины был введен электронный документооборот при перевозке грузов во внутреннем сообщении. Учитывая это, для специалистов, оформляющих документы при грузовых перевозках, будет проведено специальное обучение для получения новой профессии - агента коммерческого.