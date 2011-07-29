Коломойский покупает датскую авиакомпанию

Акционеры датской авиакомпании Cimber Sterling сегодня на общем собрании одобрили увеличение капитала компании и покупку акций, эмиссия которых производится с целью увеличения капитала, кипрской компанией Mansvell.

Об этом сообщается на сайте авикомпании.

Таким образом, Mansvell будет мажоритарным акционером Sterling Cimber и будет владеть до 70% акций компании. «Основным акционером Mansvell является Игорь КОЛОМОЙСКИЙ, который также имеет интересы в украинской авиации через интересы в таких компаниях, как «Аэросвит» и «Днеправиа», - отметил в своем выступлении перед акционерами глава датской авиакомпании Вильгельм ХАН-ПЕТЕРСЕН.

Общее собрание утвердило увеличение капитала на 110,5 млн. акций, что соответствует общей сумме инвестиций немногим более 167 млн. датских крон (около 31,67 млн. долл. США).

Как сообщал УНИАН, ранее датская авиакомпания Cimber Sterling заключила соглашение с Mansvell Enterprises Ltd (Кипр), согласно которому кипрская компания выкупит свыше 110 млн. акций Cimber Sterling, эмиссия которых будет произведена, за 165 млн. датских крон (около 31,67 млн. долл. США). Данное соглашение подписано с целью долгосрочного укрепления капитальной базы и стратегических позиций на рынке Cimber Sterling.

Mansvell недавно приобрела шведскую региональную авиакомпанию Skyways, базирующуюся в Стокгольме, и City Airline, базирующуюся в Гетеборге.

Как сообщалось, эти приобретения и укрепление капитальной базы Cimber Sterling позволят Mansvell создать ведущую скандинавскую региональную авиакомпанию.