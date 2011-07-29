Кировоградскую милицию возглавил «донецкий»

Новым начальником Управления Министерства внутренних дел в Кировоградской области назначен представитель Донецка Константин ПОЖИДАЕВ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД в области, сегодня нового руководителя представил личному составу управления исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Сергей ПОПКОВ.

Он зачитал соответствующий приказ и сообщил, что бывший руководитель УМВД в Кировоградской области Виктор ПАЩЕНКО будет работать в центральном аппарате МВД.

Полковник милиции К.ПОЖИДАЕВ до назначения начальником УМВД в Кировоградской области с 2007 года работал в должности начальника Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД в Донецкой области.

К.ПОЖИДАЕВ родился в Донецке, окончил Донецкий политехнический институт, работал на шахте горным инженером. В милиции начал работать в 1993 году в должности помощника оперуполномоченного управления уголовного розыска. В 2005 году уволился из органов внутренних дел по собственному желанию, а в 2006 году вернулся.