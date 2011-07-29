На завтра синоптики обещают жару и дожди

В субботу, 30 июля, на западе Украины ожидаются грозовые дожди, местами сильные (ночью на Закарпатье и в Карпатах - очень сильные дожди).

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура в западных регионах ночью 12-17°, днем - 18-23°.

На остальной территории - переменная облачность, без осадков, лишь днем в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, грозы. Температура ночью - 14-19°, днем - 25-30°; на юге и востоке ночью - 23°, на побережье Крыма - до 25°, днем - 31-36°, в Крыму и Приазовье - до 38°.

Ветер в Украине преимущественно восточной (на западе - северо-западный), 5-10 м/с, ночью в западных областях, а днем на Правобережье местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков, лишь вечером кратковременный дождь, местами гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 14-19°, днем 25-30°.

В Киеве без осадков, лишь вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 16-18°, днем - 27-29°.

29 июля температура воды в Черном море - 24-26°, в Азовском море - 27-29°; в Днепре возле Киева - 25°.