Больницу, где лежат шахтеры, аврально отмывают к приезду Януковича

Двое горняков, которые пострадали сегодня в результате взрыва на шахте «Суходольская-Восточная», находятся в тяжелом состоянии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Луганской областной больнице, куда были госпитализированы горняки.

Других комментариев врачи не дают.

Как сообщает луганский сайт "Неделя net.ua", в больнице готовятся к приезду Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Николая АЗАРОВА.

Младший и средний медицинский персонал заняты уборкой больницы: моют окна, подметают коридоры. На всех подъездах к зданию стоят милицейские посты, которые пропускают к лечебному учреждению только машины «скорой помощи».

Как сообщили УНИАН на шахте «Суходольская-Восточная», планируется, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибудет на предприятие около 16.00.

Сейчас на шахте со всеми родственниками шахтеров, которые оказались в эпицентре взрыва, работают психологи.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в городе Суходольск Краснодонского района Луганской области на шахте «Суходольская-Восточная» произошел взрыв.

Подтверждена гибель 17 горняков, двое с ожогами и травмами разной степени тяжести госпитализированы, судьба 9 горняков пока неизвестна.