Больницу, где лежат шахтеры, аврально отмывают к приезду Януковича
Горняки - в тяжелом состоянии, персонал убирает
Двое горняков, которые пострадали сегодня в результате взрыва на шахте «Суходольская-Восточная», находятся в тяжелом состоянии.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Луганской областной больнице, куда были госпитализированы горняки.
Других комментариев врачи не дают.
Как сообщает луганский сайт "Неделя net.ua", в больнице готовятся к приезду Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Николая АЗАРОВА.
Младший и средний медицинский персонал заняты уборкой больницы: моют окна, подметают коридоры. На всех подъездах к зданию стоят милицейские посты, которые пропускают к лечебному учреждению только машины «скорой помощи».
Как сообщили УНИАН на шахте «Суходольская-Восточная», планируется, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибудет на предприятие около 16.00.
Сейчас на шахте со всеми родственниками шахтеров, которые оказались в эпицентре взрыва, работают психологи.
Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в городе Суходольск Краснодонского района Луганской области на шахте «Суходольская-Восточная» произошел взрыв.
Подтверждена гибель 17 горняков, двое с ожогами и травмами разной степени тяжести госпитализированы, судьба 9 горняков пока неизвестна.