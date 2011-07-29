Председателя Харьковского райсуда задержали на взятке

Сотрудники СБУ разоблачили противоправную деятельность председателя Харьковского районного суда, который систематически требовал и получал взятки от сторон по делам, которые находились у него в производстве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативниками был задокументирован ряд фактов получения судьей взяток за рассмотрение дел и вынесение решений в пользу заинтересованных лиц. 20 июля материалы документирования его противоправной деятельности были направлены в порядке ст. 97 УПК Украины в Генеральную прокуратуру, которая возбудила в отношении председателя суда уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки в значительном размере).

28 июля судья задержан «на горячем» во время получения взяток: в размере 2 тыс. дол. за вынесение приговора, не связанного с лишением свободы, и в размере 1 тыс. 500 дол. за положительное решение о признании права собственности на жилой дом, проинформировали в СБУ.

Следствие продолжается.