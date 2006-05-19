Тендерная палата просит Луценко защитить ее работников

Киев. 19 мая. УНИАН. Первый вице-президент Тендерной палаты Антон ЯЦЕНКО просит министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО обеспечить безопасность его, членов его семьи, а также работников Тендерной палаты из-за угроз в связи с осуществлением профессиональной деятельности. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Тендерной палаты Украины Алина ГЛАЗЬКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тендерной палаты, по словам А.ГЛАЗЬКО, сотрудникам Тендерной палаты и их семьям угрожали неизвестные молодые люди с требованием прекратить проверку осуществления госзакупок рядом организаций, в частности, Чернобыльской АЭС, Министерством экономики и Министерством иностранных дел.

Кроме того, А.ГЛАЗЬКО отметила факт размещения в Интернете ряда “клеветнических публикаций в отношении Тендерной палаты”. По ее словам, за их снятие с сайтов инициаторы этих публикаций требуют от Тендерной палаты 500 тыс. гривен.

Тендерная палата Украины обратилась в суд с целью взыскания с авторов недостоверных публикаций 200 тыс. гривен в интересах детских домов.

При этом пресс-служба Тендерной палаты Украины обращается к украинским изданиям с призывом проверять достоверность информаций, которые “содержат прямую речь вице-президента Тендерной палаты Украины Людмилы КРАВЧЕНКО или ссылки на Палату”. Поводом для обращения стали письма с предупреждением о возможной публикации в ведущих СМИ материалов, оформленных как интервью, которое якобы давала изданиям Л.КРАВЧЕНКО.