Правую руку Басса нашли в Англии?

Экс-начальница Управления экономики Киевской годоской государственной администрации Марина ПОГИБКО, которая проходит по двум уголовным делам в СБУ и милиции, живет в Англии. Об этом стало известно «Сегодня» из источников, близких к правоохранительным органам.

Она находится в международном розыске еще с 19 апреля этого года, ее фото размещено на сайте Интерпола. Бывшая чиновница обвиняется в растрате 2,5 млн. грн. КП «Киевреклама».

По информации газеты, М.ПОГИБКО – правая рука бывшего заместителя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО Дениса БАССА. Она подписывала все документы, касающиеся инвестиций и конкурсов. Как только власть в столице поменялась, она скрылась из страны. В Интерполе говорят, что проверяют информацию.

По данным газеты, как только экс-чиновница будет задержана, ее экстрадируют на родину.