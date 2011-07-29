Во время экскурсии в Днепре утонули двое школьников
09:36, 29 июля 2011Общество
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2000 года рождения..
Вчера в 15.30 вблизи села Липлява Каневского района Черкасской области во время экскурсионной поездки воспитанников Драбовской школы искусств и отдыха на реке Днепр утонули двое детей (2000 гг. р.).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Тела погибших в 19 часов были подняты на поверхность водолазами аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления МЧС в Черкасской области.
Координацию поисковых работ осуществляла оперативная группа Управления МЧС в Черкасской области.
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