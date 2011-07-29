Во время экскурсии в Днепре утонули двое школьников

Вчера в 15.30 вблизи села Липлява Каневского района Черкасской области во время экскурсионной поездки воспитанников Драбовской школы искусств и отдыха на реке Днепр утонули двое детей (2000 гг. р.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Тела погибших в 19 часов были подняты на поверхность водолазами аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления МЧС в Черкасской области.

Координацию поисковых работ осуществляла оперативная группа Управления МЧС в Черкасской области.