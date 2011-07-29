Госинспекция по труду напоминает: можно обращаться анонимно

Государственная инспекция Украины по вопросам труда в первом полугодии 2011 года провела 22,904 тыс. проверок соблюдения законодательства о труде на 19,869 тыс. предприятиях, в учреждениях и организациях. В ходе проверок было выявлено 81,34 тыс. нарушений трудового законодательства.

Об этом УНИАН сообщили в инспекции по вопросам труда.

Согласно данным инспекции, чаще всего нарушаются законодательные нормы оплаты труда, рабочего времени и времени отдыха, заключения и выполнения трудовых договоров и правила ведения трудовых книжек. Наибольшая доля этих нарушений приходится на организации и учреждения частной формы собственности, а по видам деятельности - на предприятия оптовой и розничной торговли и предприятия обрабатывающей промышленности.

В инспекции напомнили, что в случае нарушений трудовых отношений граждане могут обращаться в территориальные инспекции труда или непосредственно в центральный аппарат Государственной инспекции Украины по вопросам труда. Обращение подается в письменном виде. За работником сохраняется право анонимности в случае предоставления такого заявления.