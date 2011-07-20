Умер актер, который сыграл Смуглянку в фильме «В бой идут одни старики»

Скончался Сергей Подгорный, сыгравший роль летчика Вити Щедронова (Смуглянки) в фильме Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Актер умер в ночь на 19 июля в реанимации городской больницы города Ирпень в Киевской области.

Как сообщает издание "Факты и комментарии", вечером 18 июля актер пошел получать пенсию. По дороге ему стало плохо, и прохожие вызвали "скорую", которая доставила его в реанимацию. Причина смерти пока не установлена.

Актер родился 1 января 1954 года в селе Буча, Киевской области. В 1976 г. окончил КГИТИ им. И. Карпенко-Карого. Был актером киностудии имени Довженко. Среди работ, принесших ему популярность, фильмы «В бой идут одни старики», «Рожденный революцией».