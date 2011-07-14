В Крыму возбуждено "гексогеновое дело"
23:03, 14 июля 2011Общество
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Обвиняется контрактник
Военной прокуратурой Симферопольского гарнизона возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего-контрактника, который в июне-июле похитил из одной из воинских частей, которая дислоцируется в Крыму, 31 шашку шнурового заряда, в состав которых входит особо опасное взрывчатое средство гексоген.
Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.
29 шашек он передал своему знакомому - бывшему военнослужащему для сбыта, а еще две шашки хранил на территории воинской части для последующей реализации.
Оба подозреваемых задержаны работниками Главного Управления МВД в АРК.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 410 Уголовного кодекса Украины.
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