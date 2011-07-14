«Житомирские» носки подпольно шили в Кременчуге

В Кременчуге Полтавской области налоговая милиция обнаружила подпольный цех по производству «житомирских» носков.

Об этом УНИАН сообщил пресс-офицер налоговой милиции в Полтавской области Дмитрий СКОБЕЛЬСКИЙ.

По его данным, производство носков осуществлялось без каких-либо разрешительных документов, предусмотренных законодательством. Сам процесс был полностью автоматизирован, обслуживали «подпольное» производство четыре человека, которые зарплату получали в "конвертах".

При осмотре "подпольного" цеха обнаружено и изъято 20 единиц оборудования для изготовления носков, 5 тыс. 600 пар носков и 270 кг сырья для изготовления носков. Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей ориентировано составляет 160 тыс. грн. Сейчас по данному факту проводится проверка.