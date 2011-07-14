Кабмин придал сланцевому газу общегосударственный статус
20:28, 14 июля 2011Общество
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Обнародовано постановление
Кабинет министров Украины своим постановлением отнес сланцевый газ к полезным ископаемым общегосударственного значения.
Соответствующее постановление Кабмина (№718 от 6 июля) обнародовано на правительственном портале.
К полезным ископаемым общегосударственного значения Кабмин также отнес кварцитоподобный песчаник.
Кроме того, Кабмин предоставил статус ископаемого общегосударственного значения нефтяному битуму вместо конденсата.
Как сообщалось, в октябре 2010 года Верховная Рада освободила от лицензирования поиск и разведку, добычу полезных ископаемых из месторождений, имеющих общегосударственное значение.
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