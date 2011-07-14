Губернатор предлагает начитывать антикоррупционный закон студентам

Глава Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА предлагает изучать антикоррупционный закон в учебных заведениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ДЖИГА сказал сегодня во время семинара «Об основах предотвращения и противодействия коррупции».

По мнению председателя ОГА, нужно, чтобы антикоррупционный закон был рассчитан на долговременную программу, на годы. «Его (этот закон - УНИАН) нужно изучать в учебных заведениях, со студентами работать, с молодыми специалистами. Одними административными, уголовными мероприятиями коррупцию мы не поборем», - считает Н.ДЖИГА.

Он отметил, как в Украине были много примеров, когда на протяжении определенного периода при борьбе с пьянством за полгода пересадили множество старушек за то, что у них находили самогонные аппараты. «За полгода перетрясут, и все потом затухало», - напомнил Н.ДЖИГА.

Он убежден, что при вступлении в силу этого закона нужна широкая разъяснительная работа, нужна конкретная работа с людьми, нужны экономическая средства – чтобы были рабочие места, была прозрачная власть. «Нужно работать с людьми, потому что это главный фактор закона борьбы с коррупцией, а если мы сейчас начнем искать, составлять протоколы, потому что был дан старт… Я нацеливаю на то, что этот закон нужно изучить, ведь здесь есть очень интересные положения и их нужен распространять, провести занятия», - считает Н.ДЖИГА.

Как известно, с 1 июля вступил в силу закон «Об основах предотвращения и противодействия коррупции в Украине», кроме ст. 12 (Финансовый контроль), которая вступит в силу с 1 января 2012 года.