Колесников: через 6 лет железная дорога будет, как в Западной Европе

Украина за шесть лет должна полностью сменить железнодорожный подвижной состав.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом сказал вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ в ходе встречи в Крыму с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Мы продолжили обсуждать концепцию глобальных изменений на пассажирском транспорте. Украина за шесть лет должна полностью изменить подвижной состав, предоставить максимум удобств пассажирам и - что самое главное - по доступной цене», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ. По го словам, Президент Украины требует ускорить работу по реформированию украинской железной дороги, «чтобы уложиться в 5-7 лет и выстроить качественное пассажирское движение».

Вице-премьер-министр подчеркнул, что на украинской железной дороге уже начинают внедрять скоростное движение. По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, в следующем году Украина получит первые десять скоростных поездов, далее - по 15 ежегодно. «Задача: чтобы в 2016-2017 годах пассажиры у нас могли пользоваться качественными услугами. Наши перевозки по качеству ни в чем не будут уступать тем, которые есть в Западной Европе », - подчеркнул он. Вице-премьер-министр также сообщил, что украинская сторона обсудит с российскими коллегами идею создания железнодорожных хабов по принципу авиационных транзитных аэропортом. «Такая концепция обсуждается - и она обязательно будет реализована», - сказал он.