Киев оставят без свежей прессы?

14:05, 14 июля 2011
Общество
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Начался массовый демонтаж киосков

В Киеве массово демонтируют места продажи газет и журналов. Киевская городская государственная администрация уже убрала с улиц 14 киосков "Пресса".

Соответствующее распоряжение КГГА подготовила в связи с подготовкой к ЕВРО-2012, сообщили в ассоциации распространителей прессы Украины.

Согласно постановлению, уничтожить должны незаконные киоски, установленные недавно в 1,5 километровой зоне футбольного чемпионата, а также вблизи метро и памятников. В ассоциации утверждают, что киоски с газетами не подпадают под эти признаки, однако, КГГА внесла их в список на первоочередное демонтаж.

"Это вызвало удивление, непонимание, возмущение киевлян, ведь киоски "Пресса", которые устанавливались в течение 80-ти лет и на основании действующего в то время законодательства, могли бы содействовать проведению Евро-2012 путем реализации участникам футбольного чемпионата и гостям столицы прессы, сувенирной продукции", - сообщает ассоциация.

В ближайшее время власти Киева планируют демонтировать киоски на ул. Грушевского, Институтской, Прорезной, Пушкинской, Красноармейской, Саксаганского и бульваре Леси Украинки. Также точки продажи прессы уберут со станции метро "Олимпийская" и Европейской площади.

По мнению ассоциации распространителей прессы, демонтаж газетных киосков является грубым нарушением требований постановления Верховной Рады, согласно которому запрещен "снос существующих киосков по продаже печатных СМИ".

Gazeta.ua

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