Погода на завтра
12:50, 14 июля 2011Общество
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Дожди - в Крыму и на крайнем западе
15 июля в Украине синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, только в Крыму, а днем и на крайнем западе страны местами ожидается кратковременный дождь, гроза, кое-где шквалы 15-20 м/с.
Ветер на протяжении суток переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 25°; днем 28-33°, в южной части местами 35°, в Карпатах 20-25°.
В Киеве и области без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 16-21°, днем 28-33°. По г. Киеву температура ночью около 20°, днем 30-32°.
14 июля температура воды в Черном и Азовском морях 23-27°; в Днепре возле Киева 23°.
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