В Крыму объявили штормовое предупреждение

Крымское управление МЧС объявило на сегодня штормовое предупреждение в регионе из-за прогнозируемого ухудшения погоды - на полуострове местами ожидаются ливни, град, ветер скоростью до 20 м/с.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС.

В лесах Крыма сохранится высокая пожарная опасность.

13 июля сильный ветер повалил деревья в Евпатории, а ливень подтопил помещения детского театра «Золотой ключик».

По данным пресс-службы мэрии, над Евпаторией пронесся ураган с проливным дождем и сильным ветром. Повреждены линии электропередач. От большого количества выпавших осадков больше всего пострадала старая часть города.

Непогода оставила без света около 300 частных домов, где живут больше тысячи человек, в 10 селах Сакского района. Бригады электриков планируют восстановить электроснабжение сегодня днем.