В Крыму с начала года - 73 убийства, 127 разбоев, 921 ограбление...

Правоохранительные органы Крыма с начала года выявили 13 организованных преступных группировок (вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года), в состав которых входили 46 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

В частности, четыре ОПГ имели общекриминальную направленность, то есть совершали мошенничества, вымогательства, убийства, три группы действовали в банковской сфере, две торговали наркотиками. Объединялись злоумышленники в группы также для совершения незаконных операций с землей, недвижимостью и контрабанды.

Четыре из 13 выявленных преступных групп имели коррумпированные связи в правоохранительных органах и органе местного самоуправления.

«Большая часть уголовных дел данной категории расследована и направлена в суд. В производстве правоохранительных органов остается два дела о преступлениях, совершенных в составе ОПГ: дело о контрабанде ювелирных изделий ориентировочной стоимостью 60 млн. грн. и о преступлениях, связанных с незаконным завладением недвижимым имуществом ЗАО "Укрпрофздравница" общей стоимостью 8,5 млн. грн. Семи обвиняемым по указанным делам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в пресс-релизе.

Также в сообщении указывается, что в первом полугодии на полуострове было зарегистрировано 18,3 тыс. преступлений, из которых 11,2 тыс. - кражи.

Почти 7 тысяч преступлений являются тяжкими и особо тяжкими, в том числе совершено 73 убийства, 127 разбоев, 921 грабеж.

По всем указанным категориям преступлений наблюдается рост по сравнению с прошлым годом, говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Тенденция к общему росту преступности характерна для всех регионов АРК, однако наибольший уровень преступности наблюдается в Феодосии, Симферопольском и Бахчисарайском районах, Ялте, Симферополе

Вместе с тем, утверждают в прокуратуре, работу правоохранительных органов Крыма неэффективной признать нельзя. «Текущий год отмечен ростом преступности в автономии, темпы которого скоординированными действиями и усилиями правоохранительных органов на данный момент удалось снизить в два раза: с 51,7% по состоянию на январь 2011 года до 26,2% на сегодняшний день», - сказано в сообщении.