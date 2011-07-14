Самодельный дельтаплан упал на Харьковщине: двое жертв
09:15, 14 июля 2011Общество
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Пилот не справился с управлением
Вчера ориентировочно в 8.30 вблизи с. Топальское Изюмского района Харьковской области во время полета местных жителей на самодельном незарегистрированном моторном дельтаплане пилот не справился с управлением (дельтаплан зацепил верхушки деревьев) и аппарат упал на поле.
Погибли пилот и пассажир, сообщает пресс-служба МЧС.
По факту трагедии правоохранительными органами проводится расследование.
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