В Украине упрощена процедура регистрации земельных участков. Об этом сегодня, 13 июля, после заседания Кабинета министров Украины сообщил первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Николай БЕЗУГЛЫЙ, сообщила УНИАН пресс-служба министерства.

По словам Н.БЕЗУГЛОГО, принятие Верховной Радой Украины Закона «О земельном кадастре» вводит «принципиально новые правила и решает много проблем в аграрном секторе».

По словам Н.БЕЗУГЛОГО, закон предусматривает упрощенную процедуру регистрации земельного участка физическими и юридическими лицами. Анализ документов будет проводиться исключительно районными или городскими территориальными органами. При этом законом определено, что земельный участок в земельном кадастре должен быть зарегистрирован на протяжении 14 рабочих дней с момента представления всех необходимых документов. «Сама регистрация максимально упрощена, и она, по большому счету, сводится к присвоению земельному участку кадастрового номера», – подчеркнул он.

Н.БЕЗУГЛЫЙ отметил, что перечень документов четко прописан, и никто из чиновников на местах не может требовать каких-то дополнительных документов. Также определяется перечень лиц, которые могут инициировать внесение изменений в сведения: это или владельцы земельного участка, или пользователи.

Также предусмотрен отказ от государственных актов на бумажных носителях как основного документа, который будет удостоверять право частной собственности. Вместо этого будут использоваться электронные носители, чтобы засвидетельствовать право пользования земельным участком.

«Эта норма вводится с 1 января 2013 года. Все лица, кто получили государственные акты, могут ими пользоваться наравне с новыми правилами регистрации», – отметил первый замминистра.

Кроме того, Закон предусматривает обязательное отображение сведений государственного земельного кадастра в сети Интернет и свободный доступ к нему (за исключением конфиденциальных сведений).