В Минске не знают, что их военного атташе выслали из Украины

Военный атташе Беларуси в Украине Андрей КАЮК не высылался из страны пребывания и продолжает работать в Киеве.

Об этом белорусскому бюро РИА «Новости» сообщил начальник отдела Украины, Молдовы и Закавказья МИД Беларуси Сергей ЛИНГ.

«Полковник КАЮК продолжает исполнять свои обязанности в Украине», - сказал собеседник агентства.

В то же время белорусская инфомационная компания “БелаПан” ссобщает, что Министерство иностранных дел и Министерство обороны Беларуси не комментируют появившуюся информацию о дипломатическом скандале с Украиной.

«Мы не будем комментировать эту информацию», - заявила начальник отдела пресс-службы Управления информации белорусского МИД Мария ВАНЬШИНА.

«В пресс-службе Министерства обороны никакой информации на этот счет нет», - сказал начальник управления информации - пресс-секретарь Главного управления идеологической работы Минобороны Беларуси полковник Владимир МАКАРОВ.

Как сообщалось, по информации украинского еженедельника «Зеркало недели», весенний скандал между Минском и Киевом привел к взаимной высылке дипломатов. По информации источников издания в украинском правительстве, в июне были высланы два сотрудника Посольства Украины в Беларуси - атташе по вопросам обороны и военного атташе. В ответ Украина выслала военного атташе Беларуси А.КАЮКА.

Согласно одной из версий, высылкой дипломатов Минск отреагировал на ответ Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на обвинения белорусского коллеги Александра ЛУКАШЕНКО во «вшивости». Украинский Президент решил передать ответ через премьера Николая АЗАРОВА, который 19 мая находился в Минске. «Суть ответа неизвестна. Но он вызвал негативную реакцию белорусского Президента и привел к высылке украинских дипломатов», - сообщает издание, отмечая, что «на факте высылки военных дипломатов не акцентировали внимание ни белорусская, ни украинская стороны».