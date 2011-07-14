Власти Севастополя отказываются вернуть костел католикам

Председатель Севастопольского городского совета Юрий ДОЙНИКОВ считает, что судьбу здания по улице Шмидта, где до войны размещался римско-католический храм, а в послевоенные годы - кинотеатр «Дружба», необходимо решать на общегородском референдуме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ДОЙНИКОВ заявил журналистам в связи с внесением одним из депутатов в повестку дня запланированного на 19 июля пленарного заседания сессии Севастопольского горсовета вопроса «О безвозмездной передаче Религиозному обществу – Римско-католической общине Священномученника Климента Римского в Севастополе и Одесско-Симферополськой Епархии Римско-Католической Церкви в Украине Храма Священномученника Климента Римского, расположенного по ул. Шмидта, 1 в Севастополе».

«Если уж принимать решение по данному вопросу, то нужно принимать его взвешенно, проведя, как минимум, общественные слушания, а вообще, может быть и городской референдум. Вот тогда такое решение будет однозначно отражать мнение населения», - сказал глава горсовета.

Как сообщал УНИАН, ранее настоятель римско-католической общины Севастополя Юрий ЗИМИНСКИЙ заявил, что римско-католическая община города настаивает на возвращении ей храма, который был построен 100 лет назад и отобран у прихожан в 1930-е годы.

Севастопольская ГГА на протяжении последних более 10 лет неоднократно в исполнение соответствующего указа Президента Украины инициировала рассмотрение горсоветом вопроса о возврате римско-католической общине здания, в котором размещался костел. Депутаты не поддерживают данную инициативу, аргументируя свою позицию тем, что нельзя бесплатно отдавать коммунальное имущество.