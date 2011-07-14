Янукович за привлечение молодежи в оборонную промышленность

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил генеральному директору государственного концерна «Укроборонпром» Дмитрию САЛАМАТИНУ проработать вопрос о привлечении молодых специалистов к работе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Об этом шла речь во время встречи Президента и гендиректора «Укроборонпрома» в Крыму, сообщает пресс-служба главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил необходимость заинтересовать выпускников оставаться работать в Украине, ведь сейчас средний возраст работников на предприятиях отечественного ОПК – около 55 лет.

Во время встречи гендиректор «Укроборонпрома» доложил Президенту о состоянии дел в отрасли, в частности, о технологическом переоснащении оборонно-промышленного комплекса.

В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ обратил особое внимание на важность активного взаимодействия предприятий ОПК и науки. Он поручил гендиректору «Укроборонпрома» обеспечить активное внедрение новейших отечественных научных разработок в производство.

В.ЯНУКОВИЧ и Д.САЛАМАТИН также обсудили вопросы налаживания эффективного взаимодействия предприятий, которые входят в состав концерна «Укроборонпром».

Президент поручил Д.САЛАМАТИНУ обеспечить строгую финансовую дисциплину на предприятиях концерна.