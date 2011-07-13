13-20 июля министр чрезвычайных ситуаций Украины Виктор БАЛОГА будет находиться с визитом в США во главе украинской межведомственной делегации в рамках Торговой миссии по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, цель визита - детальное ознакомление с американской системой экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 911, встречи с должностными лицами правительства США в соответствующей сфере, а также с руководителями американских компаний в телекоммуникационной отрасли, которые в будущем могут стать участниками реализации проекта построения Системы 112 в Украине.

Программой визита предусмотрено посещение центров управления в чрезвычайных ситуациях, а также диспетчерских центров, которые интегрированы с американской системой 911.

В ходе визита также будут изучаться процедуры обеспечения безопасности в американских аэропортах, а также планируется ознакомление с новыми образцами оборудования в области аэропортовой безопасности.

В состав делегации войдут представители МЧС, Минздрава, МВД, Государственной авиационной администрации, КГГА и представители аэропортов Киева, Донецка и Харькова.