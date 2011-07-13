Янукович выразил соболезнования семье Кличко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования Надежде Ульяновне КЛИЧКО, Виталию и Владимиру КЛИЧКО в связи со смертью мужа и отца - Владимира Кличко.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

«Примите искренние соболезнования в связи с тяжелой утратой – смертью самого родного для вас человека – мужа и отца Кличко Владимира Родионовича. Настоящий патриот Украины, он всю свою жизнь посвятил военному делу, служению стране, воспитанию сыновей, которые стали выдающимися спортсменами современности. Память о Владимире Родионовиче навсегда останется в наших сердцах», - говорится в соболезновании главы государства.

Как сообщает сайт «Чемпион», Владимир Родионович Кличко умер сегодня, 13 июля, после тяжелой и продолжительной болезни. Он был полковником авиации, принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.