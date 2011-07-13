Попов предложит депутатам продать долю Киева в банке «Хрещатик»

На сессии Киевсовета, которая состоится завтра, 14 июля, депутатам будет предложено принять решение выставить на продажу пакет 25%+1 акция банка «Хрещатик».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Руслана КРАМАРЕНКО.

«Содержание банка «Хрещатик» за средства киевлян считаю нецелесообразным, ведь он не выполняет ни одной социальной функции», - заявил Р.КРАМАРЕНКО.

В настоящее время номинальная стоимость пакета акций банка, которым владеет город, – 196 млн. грн.

Заместитель председателя КГГА отметил, что коммерческий банк - профильный актив для города, а содержать муниципальный банк есть смысл лишь в том случае, когда 100% его акций принадлежат городу.

По словам Р.КРАМАРЕНКО, если бы банк был полностью муниципальным, он бы мог выполнять социальные функции для горожан, сегодня же это коммерческое учреждение, основной целью которого является получение прибыли. Выкупать же его сейчас с дебиторской задолженностью нерентабельно, добавил заместитель председателя КГГА.

«От продажи муниципального пакета акций мы сможем привлечь в бюджет города около 300 млн. грн. и направить их на более неотложные потребности, как то строительство детских садов или капитальный ремонт больниц. Например, этих средств хватило бы на замену 1200 лифтов в городе. Думаю, для киевлян это актуальнее, чем содержание коммерческого банка», - отметил Р.КРАМАРЕНКО.

Справка УНИАН. Банк «Хрещатик» зарегистрирован в мае 1993 года.

По состоянию на 1 июля 2006 года, 51,16% акций банка «Хрещатик» контролировало Главное финансовое управление городской государственной администрации, 34,22% - закрытое акционерное общество "Укрфинком".

В результате дополнительных эмиссий акций банка «Хрещатик», проведенных с конца 2006 г., и невыкупа Киевской горгосадминистрацией части эмиссионных акций банка пропорционально своей доли в уставе, по состоянию на 2010 г. доля города уменьшается с 51% акций до 23,7%. Таким образом, КГГА утратила контроль над банком.

28 октября 2010 г. пресс-служба банка сообщила, что на собрании акционеров 27 октября были утверждены результаты закрытой дополнительной эмиссии акций на 111,1 млн. грн. (номинал одной акции - 1144 гривни), в результате чего КГГА совместно с коммунальными предприятиями увеличила свою долю в капитале банка «Хрещатик» с 23,7037% до 25%+1 акция.

Также на этом собрании 27 октября был переизбран на следующий срок состав наблюдательного совета, и новым членом избран, в частности, представитель Главного финансового управления КГГА Р.КРАМАРЕНКО.