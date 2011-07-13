Помощнику прокурора дали семь лет с конфискацией

В Запорожской области помощник прокурора за присвоение 13 тыс. грн. приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, приговор в отношении бывшего старшего помощника прокурора Ореховского района Запорожской области вынес Гуляйпольский районный суд.

Злоумышленник путем обмана завладел средствами двух субъектов предпринимательской деятельности на общую сумму 13 тыс. грн.

Данные действия старшего помощника прокурора были квалифицированы, как совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 364, ч.ч.1, 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, совершенное сотрудником правоохранительного органа; мошенничество, нанесшее существенный ущерб потерпевшему).