В Днепропетровске от отравления грибами умер 4-летний мальчик

Сегодня ночью в Днепропетровске в детской больнице №6 от отравления бледной поганкой умер 4-летний мальчик, куда он был госпитализирован 10 июля вместе со своим старшим братом.

Об этом УНИАН сообщили в больнице.

12-летний брат умершего находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи готовят его к транспортировке в отделение токсикологической реанимации столичной больницы «Охматдет».

Как сообщал УНИАН, 10 июля в Днепропетровске с диагнозом «отравление дикорастущими грибами» были госпитализированы беременная женщина и двое ее детей. В больнице мать родила третьего ребенка и сейчас они находятся в реанимации.

8 июля женщина вместе с детьми употребляли жареные грибы.

С начала грибного сезона в Днепропетровске грибами отравились 11 человек, двое умерли.