Завтра в Украине - жара

Завтра в Украине осадков не ожидается, только днем в Крыму кратковременные дожди, грозы.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентри.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 24°; днем 27-32°, в Закарпатье и в южных областях местами 35°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 19-24°.

В Киевской области в четверг осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°. В Киеве температура ночью 17-19°, днем около 30°.

Сегодня температура воды в Черном море 21-25°, в Азовском море 25-27°; в Днепре возле Киева 23°.