В оздоровительном лагере Севастополя отравились 78 детей из России

В Севастополе в оздоровительном лагере „Альбатрос” отравились 78 детей из России и 6 воспитателей.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, оздоровительный лагерь «Альбатрос» находится в с.Любимовка Нахимовского района, его арендует частное предприятие „Лоранд ЛТД”, на оздоровлении в лагере находится 293 ребенка в возрасте от 8 до 16 лет, граждане Российской Федерации.

Вчера вечером в инфекционную больницу Севастополя с признаками пищевого отравления госпитализированы 84 человека, из них 78 детей и 6 воспитателей. Течение заболевания госпитализированных - легкой и средней степеней тяжести.

Специалистами городской СЭС в очаге заболевания осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Предварительная причина заболевания – употребление некачественных продуктов питания, остатки которых взяты для проведения лабораторных исследований.

Ситуация находится на контроле Управления МЧС в г. Севастополе.