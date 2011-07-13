В Виннице 12 июля открылся ресурсный центр по поддержке ОСМД в рамках реализации проекта IFC «Энергоэффективность в жилищном секторе Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, ресурсный центр открылся по ул. Первомайская, 78 и призван расширить спектр услуг, которые будут предоставляться гражданам.

Руководитель группы международных специалистов Ежи ФИШЕР отметил, что в центре налажено теоретическое и практическое обучение для работников Центра, которое будут предоставлять международные консультанты. В частности советы будут предоставляться в сферах консультирования по правовым, организационным, техническим, финансовым и коммуникационным вопросам относительно развития и поддержки ОСМД.

Е.ФИШЕР убежден, что передача знаний и опыта международных консультантов местным специалистам позволит Центру предоставлять полный спектр консультаций и услуг жителям в этих вопросах и после завершения действия проекта.

Руководитель проекта «Энергоэффективность в жилищном секторе Украины» IFC Гжегож ГАЙДА, который также присутствовал на открытии центра, сказал, что основная идея проекта заключается в том, чтобы стимулировать жителей многоэтажек утеплять дома и таким образом уменьшать энергозатраты и экономить на оплате за теплоснабжение.

По словам руководителя проекта, основной акцент IFC делает на объединение совладельцев многоквартирных домов, которые могут эффективно и быстро принимать решения и осуществлять реконструкцию своих многоэтажек.

Г.ГАЙДА отметил, что в центре, который сегодня открылся, специалисты будут помогать проводить энергетический аудит многоквартирных домов и осуществлять их совладельцам эффективный финансовый менеджмент, в частности будут оказывать помощь по подготовке годового бюджета ОСМД и исчислению различных категорий расходов объединений совладельцев. Консультанты также будут помогать представителям ОСМД разрабатывать проекты бизнеса, которые станут составной частью заявки на получение ссуд в коммерческих банках для финансирования капитальных ремонтов или модернизаций домов.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля 2011 года между Винницким городским советом и Международной Финансовой Корпорацией (IFC) было подписано соглашение о сотрудничестве относительно содействия развитию ОСМД.

Справка УНИАН. Международная Финансовая Корпорация (IFC) – член группы Всемирного Банка, создает возможности для преодоления бедности и улучшения условий жизни людей.

Для помощи Украине в реализации всего потенциала в сфере энергоэффективности жилищного сектора, IFC будет работать с украинскими финансовыми институтами над разработкой и продвижением на рынке кредитных продуктов для финансирования мероприятий по повышению энергоэффективности, нацеленных на ОСМД и компании по управлению жилым домом, которые будут использованы на энергоэффективную модернизацию и ремонт многоквартирных домов, а также с украинскими законодателями для улучшения нормативно-правовой базы в этой сфере.