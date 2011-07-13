В Винницкой области создается медицинский совет, который будет контролировать ход реформирования медицины.

Об этом сообщил председатель Винницкой областной организации «Фронту Змін» Сергей КУДЛАЕНКО, информирует пресс-служба партии.

«Мы предлагаем механизм общественного контроля за ходом эксперимента (реформирование сферы медицины - УНИАН). Для этого из числа врачебного сообщества и представителей общественных организаций (в частности по защите прав пациентов) создается медицинский совет», - сообщил он.

По его словам, решения медицинского совета обязательны для рассмотрения управлениями госпитальных округов, здравоохранения и председателями облгосадминистраций.

«Ко мне, как к депутату областного совета, обращаются люди из разных районов. Они жалуются на закрытие больниц в селах», - сообщил С.КУДЛАЕНКО.

Он привел подобный пример, который происходит в селе Студена Пищанского района. «Такая ситуация происходит и в селе Студена Пищанского района. Когда я встречался с персоналом этого учреждения и жителями, то был поражен тем, что точку зрения людей никто не принимает во внимание. А сельского председателя просто заставили принять решение о так называемой реорганизации, путем сокращения бюджетного финансирования. Зачем Украине реформы, которые уничтожают украинцев? А данный закон направлен именно на это», - сказал С.КУДЛАЕНКО.

Как сообщал УНИАН, реформа системы здравоохранения начнется в четырех регионах Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях, а также в городе Киев. Это предусматривает принятый Верховной Радой законопроект №8603 «О порядке проведения реформирования системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и городе Киев».