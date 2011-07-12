Эксперт: Украина останется в рейтинге стран с наихудшей экономикой

При нынешней экономической политике Украина и в следующем году останется в рейтинге стран с наихудших экономикой.

Об этом заявил в комментарии УНИАН заведующий отделом Академии финансового управления при Министерстве финансов Украины Сергей КУЛЬПИНСКИЙ.

Как отмечает эксперт, данный рейтинг всего лишь подтвердил, что как у предыдущего, так и у нынешнего правительства отсутствуют какие-либо новые идеи регулирования экономики, стимулирования инвестиций, повышения производительности, а присутствует всего лишь слепое копирование далеко не всегда удачного мирового опыта, в частности покупка Национальным банком Украины ценных бумаг правительства, заимствование денег на социальные выплаты, приватизация, принятие Налогового кодекса, пенсионная реформа.

Эксперт отмечает, что в экономической политике правительства полностью отсутствует регулирование в монетарной политике, поскольку не определены ни ее основные цели (валютный курс, инфляция, регулирование кредита), а также контроль за тем, откуда берутся деньги и куда направляются. «Фискальная политика направлена в основном на взимание налогов и поиски источников доходов от приватизации, но никак не является стимулирующей», - отметил С.КУЛЬПИНСКИЙ.

По его словам, в Украине пока нет никаких новых идей по администрированию налогов, здесь Украина находится на одном из последних мест, и должно пройти несколько лет, пока не будут видны результаты принятия Налогового кодекса.

«Нужны лишь кардинальные меры по улучшению инвестиционного климата именно для отечественных инвесторов, регулирование банковского сектора и в сфере выдачи кредитов, изолирование экономики от внешних источников финансирования, в т.ч. Международного валютного фонда, вследствие необходимости мобилизации внутренних источников, которые более дешевые и не несут для Украины ряда отягощающих условий», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, журнал "Forbes" опубликовал рейтинг 10 худших экономик мира, где Украина заняла четвертое место, пропустив вперед Мадагаскар, Армению и Гвинею.

Как пишет издание, по показателям ВВП на душу населения Украина уступает "даже таким странам, как Сербия и Болгария". Государственный департамент США объясняет это сложной системой регулирования, слабым управлением, неисполнением решений суда и коррупцией.

О неудовлетворительной экономической ситуации в стране говорят и другие международные организации. Так, по подсчетам ООН, за чертой бедности сейчас живут четверо из 5 украинцев. При этом за последний год украинцы обеднели на 10%. Украина занимает 83-е место в рейтинге развития общества ООН, потеряв 7 позиций всего за год.

В рейтинге же экономической свободы, который составляет Всемирный банк, Украина занимает 163-ю позицию - между Казахстаном и Гондурасом.