На месте ровенской трагедии построят новую амбулаторию

11 июля похоронили 13 человек из 16 погибших во время пожара в территориальном центре социальной помощи в селе Белое Дубровицкого района Ровенской области.

Как передает корреспондент УНИАН, еще троих людей похоронят позже, поскольку до сих пор не могут найти их родственников.

11 пострадавших во время пожара до сих пор находятся в районной больнице.

В связи с гибелью людей в области на два дня объявлен траур.

На месте трагедии работает оперативный штаб по ликвидации последствий трагедии и оказание помощи потерпевшим и их родственникам.

Помощь семьям на захоронение погибших выделена согласно решению правительства из резервного фонда госбюджета и из областного бюджета.

В частности, как сообщили в пресс-службе облгосадминистрации, из резервного фонда областного бюджета будет выделена материальная помощь семьям погибших в размере 1,5 тыс. грн. на каждого человека. Областной совет совместно с облгосадминистрацией взяли на себя организацию захоронения и поминальных обедов. Кроме того, жителям хосписа, которые уцелели во время пожара, будут выделены средства на приобретение одежды, обуви и других необходимых вещей.

Глава ОГА Василий БЕРТАШ сообщил журналистам, что новый территориальный центр по обслуживания пожилых людей лет оборудуют в другом месте – в селе Высоцкое этого же района на базе местной больницы, второй этаж которой фактически не используется.

В селе Белое, где произошла трагедия, построят новое здание амбулаторной больницы.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 июля в с. Белое Ровенской области в здании Дубровицкого районного территориального центра предоставления социального обслуживания возник пожар, в котором погибли 16 человек.

В целом в то время в доме находилось 25 пожилых людей и двое работников центра.

Спасены 11 человек, которые с диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализированы в Дубровицкую центральную районную больницу.

Возбуждено уголовное дело по ст. 196 Уголовного кодекса Украины (неосторожное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее тяжелые телесные повреждения или гибель людей).

Кабинет Министров Украины выделил 7 млн. грн. из резервного фонда государственного бюджета для ликвидации последствий пожара.