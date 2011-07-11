Львовский облсовет принял программу борьбы с алкоголизмом

Сегодня на сессии Львовского областного совета депутаты приняли Комплексную программу профилактики и предотвращения распространения пьянства и алкоголизма среди населения Львовской области на 2011-2013 годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, за это решение проголосовало 77 депутатов из 98, зарегистрированных на сессии.

Как отмечается в сообщении, ближайшие задачи программы - создание информационной системы и обеспечение постоянного мониторинга и учета распространения пьянства и алкоголизма в области, целенаправленные действия правоохранительных органов по исключению возможностей незаконного оборота алкогольных напитков, по пресечению деятельности группировок и отдельных личностей, действующих на рынке алкоголя, действенные и решительные меры в случаях выявления нарушений законодательства по соблюдению порядка продажи алкогольных изделий.

Руководитель фракции Партии регионов во Львовском облсовете Игорь ГРЕЩУК в ходе обсуждения вопроса «Об утверждении Комплексной программы профилактики и предотвращения распространения пьянства и алкоголизма среди населения Львовской области» предложил повысить акцизный сбор на алкогольные напитки.

«Давайте обратимся к практике европейских стран, где цены на алкоголь высокие, и подростки их просто не в состоянии приобрести, - призвал во время сессии депутат-регионал.