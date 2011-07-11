Более 100 священников потребовали убрать скульптуру Даждьбога

В Голой Пристани Херсонской области из-за протестов духовенства демонтировали скульптуру языческого божества Даждьбога, установленную на набережной во время фестиваля «Купальские зори».

Как передает корреспондент УНИАН, фестиваль проходил в Голой Пристани 2-3 июля текущего года, а уже 9 июля скульптуру демонтировали.

Мэр Голой Пристани Анатолий НЕГРА, который на данный момент находится в отпуске за рубежом, сообщил, что в связи с протестом православного духовенства, до выяснения всех деталей вопроса, он дал команду демонтировать скульптуру

По словам секретаря Херсонской епархии УПЦ МП игумена Феофана (МИХАЙЛОВА) факт письменного обращения со стороны духовенства к мэру Голой Пристани имел место. В частности, 5 июля во время общих епархиальных сборов, на которых присутствовали представители всех приходов области, был поднят вопрос об указанной скульптуре. Результатом рассмотрения вопроса и стало письменное обращение к А.НЕГРЕ, которое подписали более 100 священников.

«Священники епархии высказали свою позицию по данному поводу, которая заключается в неприятии установления религиозных, культовых идолов языческих времен и создания возможности поклонения им», - сообщил игумен ФЕОФАН.

Отметим, что мэр Голой Пристани Анатолий НЕГРА имеет церковные награды.

Где сейчас находится скульптура, и какой будет ее судьба - пока неизвестно. По имеющимся данным, стоимость создания и установки скульптуры Даждьбога ориентировочно составила до 30 тыс. грн.

Справка УНИАН. Даждьбо́г или Дажьбо́г — один из главных богов в восточнославянской мифологии, бог плодородия и солнечного света. Даждьбог упоминается в наиболее ранних памятниках древнерусской письменной культуры, таких как «Повесть временных лет» (Ипатьевская летопись), «Слово о полку Игореве».