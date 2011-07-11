В исправительной колонии открыли храм

Сегодня в Бердичевском районе Житомирской области состоялись торжества по случаю освящения церкви УПЦ МП Святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Райковской исправительной колонии (№ 73).

Как передает корреспондент УНИАН, в торжествах по этому случаю приняли участие руководители областной власти, общественность и журналисты.

В освящении принял участие епископ Житомирский и Новоград-Волынский Украинской Православной Церкви Московского патриархата НИКОДИМ.

Как сообщил журналистам начальник Райковской исправительной колонии Станислав ШАФРАНСКИЙ, храм построен на средства спонсоров и благотворительные взносы. Часть средств на строительство храма поступила от предприятия, которое действует при колонии.

На торжествах отмечалось, что храм призван помочь осужденным переосмыслить свое поведение.

Справка УНИАН. Райковская исправительная колония № 73 - колония среднего уровня безопасности . Там отбывают наказание 1020 мужчин. На предприятии, действующем при учреждении, осужденные изготовляют запчасти, мебель, кабельно-проводниковую продукцию, сувенирные изделия, шьют спецодежду.