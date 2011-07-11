Мужчине за убийство беременной жены дали 9 лет

На Волыни к 9 годам лишения свободы приговорен мужчина, который убил беременную жену.

Такое решение принял Волынский апелляционный суд, сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области.

Как установила судебно-медицинская экспертиза, женщина была на 25-й неделе беременности. Смерть наступила в результате массивного внутреннего кровоизлияния, травматического разрыва селезенки и закрытой тупой травмы живота. Установлено, что эти травмы женщине нанес ее муж, который часто злоупотреблял алкоголем.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по ст. 121 ч.2 (умышленное тяжелое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины.