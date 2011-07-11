В Житомире врачи продавали онкобольным бесплатные лекарства

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила противоправную деятельность служебных лиц Житомирской областной клинической больницы, которые продавали онкобольным приобретенные за государственные средства лекарственные препараты.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в 2010 году в рамках бюджетной программы «обеспечение медицинских мероприятий по борьбе с туберкулезом, профилактике и лечению СПИДа, лечения онкологических больных» медицинским учреждением было приобретено за государственные средства лекарственных средств на сумму 1,1 млн. грн. В соответствии с этой программой, приобретенные лекарственные препараты должны были выдаваться онкобольным бесплатно.

Сотрудники СБУ установили, что служебные лица больницы вынуждали больных покупать лекарства за собственные средства, а в истории болезней пациентов вносили данные о выдаче им лекарств бесплатно. В результате противоправной сделки на протяжении 2010 года было реализовано лекарственных препаратов на сумму 110 тыс. рн.

По материалам СБУ прокуратурой Житомирской области возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением и служебной подделки, совершенной служебными лицами больницы, то есть по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Следствие по делу продолжается.