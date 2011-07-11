Украинским железнодорожникам обещают повысить зарплату

Зарплата железнодорожников к концу 2011 года увеличится на 20%. Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», об этом сказал во время проведения селекторного совещания генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

«Социальное обеспечение наших людей должно быть на высшем уровне. Несмотря на тяжелое положение, мною принято решение об увеличении заработной платы. К концу года мы выйдем на повышение минимум на 20%. Хотя финпланом было заложено 15%», - сообщил он.

Согласно сообщению, кроме того, генеральный директор дал поручение начальникам железных дорог проанализировать структуры управлений и подразделений. «При автоматизации происходит переход на новые технологии. Конечно, это ведет за собой как изменение структуры, так и изменение штата. Сегодня кадровые службы должны заняться переквалифицированием кадров, сделать прогноз перемещения людей в пределах предприятий и железной дороги. Нынешним примером такой работы является создание должностей коммерческих агентов вместо товарных кассиров", - сказал он.

При этом гендиректор подчеркнул, что должна быть оптимизация, а не сокращения. "Вообще, я категорически запрещаю сокращения людей. Ни один приказ на сокращение не должен быть выдан в "Укрзализныце", ни на одном предприятии. Сокращение любого человека - это недостаток в работе кадровых служб, за который они будут нести ответственность. Все люди должны быть трудоустроены и работать там, где есть работа, и получать заработную плату», - сказал В.КОЗАК.

Относительно обеспечения работников отрасли жильем, он отметил, что уже к концу лета 2011 года будет принято решение о формате, форме и объемах обеспечения жильем. «Мы найдем оптимальный механизм, который позволит нам помогать железнодорожникам решать жилищную проблему. Хочу заметить, что жилье должно стать стимулом, для того чтобы в отрасль приходили молодые и высококвалифицированные специалисты», - отметил он.

В.КОЗАК также подчеркнул необходимость усилить свою работу в направлении укрепления в отрасли молодых специалистов. «Необходимо уже на этом этапе присматриваться к молодым кадрам в техникумах и вузах, чтобы молодые специалисты, проходя на практику, уже получали те навыки, которые в будущем помогут им в работе. А мы, в свою очередь, должны поощрить специалиста и создать ему достойные условия и оплату труда», - отметил он.