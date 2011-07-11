Мажор Ландик в 2007 году сбил насмерть 17-летнего парня?

В 2007 году депутат Луганского городского совета Роман ЛАНДИК, обвиняемый в совершении хулиганских действий в одном из ресторанов Луганска, на своем автомобиле наехал на 17-летнего парня и остался безнаказанным.

Об этом пишет газета «Сегодня»(№ 148 от 11 июля) со ссылкой на собственные источники.

«Почти каждый год была какая-то история с участием Ромы, но его все папа прикрывал. Например, в 2007 Роман на своем авто наехал на 17-летнего парня. Были свидетели, которые видели, что он был за рулем. Но потом вмешался отец - нашелся другой человек, который сказал, что это он управлял машиной, взял вину на себя. Что сейчас с этим человеком - не знаю, но 17-летний парень умер, а Рома - на свободе. Потом он мужчине челюсть выбил - и тоже безнаказанно, человек не стал подавать заявление», - сообщили изданию в облУМВД.

В то же время газета «КоммерсантЪ-Украина» (№ 109 от 11 июля) отмечает, что, по информации источника издания в МВД, Р.ЛАНДИКА задержали "по горячим следам".

"Его не успели объявить в международный розыск, поэтому у российских коллег не было на него ориентировок. Мы не обращались за помощью к МВД России и не планировали добиваться официальной процедуры экстрадиции. Чтобы сэкономить время расследования, мы перевезли его как обычного гражданина, пересекающего границу", – добавил собеседник «Коммерсанта».

В МВД убеждены, что, независимо от того, как будет вести себя пострадавшая, обвинительного приговора Р.ЛАНДИКУ не избежать. "В суде девушка может сказать, что не настаивает, чтобы обвиняемого привлекли к ответственности, но на решение суда это не повлияет. Квалифицирующие признаки данного преступления состоят не только в избиении, но и в нарушении общественного порядка, проявлении цинизма, неуважения к обществу", - утверждает источник в МВД.

Как сообщал УНИАН, 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата Владимира ЛАНДИКА Р.ЛАНДИК избил девушку.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

10 июля стало известно, что работники правоохранительных органов установили местонахождение Р.ЛАНДИКА. Он был задержан в России.