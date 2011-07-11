Из оздоровительного лагеря в больницу попал 21 ребенок

Вчера в 18.30 из оздоровительного лагеря Черниговского областного спортивно-физкультурного общества „Колос”, расположенного в с. Бигач Менского района, в инфекционное отделение Черниговской областной детской больницы с признаками пищевого отравления был госпитализирован 21 ребенок в возрасте от 8 до 15 лет.

Всего в лагере отдыхает 73 ребенка, сообщает пресс-служба МЧС.

По состоянию на 7.00 сегодняшнего дня госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии. Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических а противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Черниговской области.