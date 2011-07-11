Две женщины обкрадывали пенсионеров на доверие

Работники Херсонского городского управления УМВД задержали двух уроженок Николаева, которые совершили ряд квартирных краж по всей Украине.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе общественных связей УМВД в Херсонской области, за последние месяцы в милицию стали поступать заявления от пожилых херсонцев, которые сообщали что их жилье обворовали две неизвестных женщины.

Схема преступления была одинаковой: женщины сообщали, что приехали в город на заработки и снимали себе комнаты. Женщины вызывали к себе доверие, обещали помогать по хозяйству. Договорившись об оплате, квартирантки напрашивались на кофе. Пока одна из женщин разговаривала с хозяином, другая осматривала комнаты в поисках золота, денег и ценных вещей, которые легко помещались в сумку. После этого женщины шли якобы за своими вещами, а хозяева, не дождавшись квартиранток, выявляли исчезновение имущества.

Позже в милиция поступила информация, что разыскиваемых женщин видели в районе херсонского автовокзала. Под видом такси оперативники их подвезли к отделению милиции, где уже ожидали потерпевшие. Увидев женщин, пострадавшие пенсионеры едва не совершили самосуд.

В отношении злоумышленниц возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража с проникновением в жилье), которая предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Дальнейшую судьбу женщин решит суд.