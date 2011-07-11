Наркокурьер не дошел до российской границы несколько метров

В Сумской до 5 лет лишения свободы осужден наркокурьер.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Сумской области, вступил в силу приговор Великописаревского районного суда Сумской области по уголовному делу, возбужденному СБУ относительно 33-летнего гражданина Украины, который пытался переместить контрабандным путем в Россию около 2 кг марихуаны.

В марте этого года наркокурьер был задержан правоохранителями в нескольких метрах от государственной границы Украины. При себе злоумышленник имел несколько пакетов с наркотическим веществом, которую пытался незаконно перенести на территорию соседнего государства с целью реализации.

Согласно приговору суда, наркокурьер осужден за совершение преступлений, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 (покушение на совершение контрабанды наркотических средств и незаконное хранение наркотических средств) Уголовного кодекса Украины, и приговорен к лишению свободы сроком на пять лет один месяц и конфискации личного имущества.