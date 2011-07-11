Возбуждено уголовное дело против руководства литейного завода
За загрязнение окружающей среды
В отношении руководства ООО «Новокаховский литейный завод» возбуждено уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, Херсонской межрайонной природоохранной прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении служебных лиц ООО «Новокаховский литейный завод» по ч.3 ст.365 УК Украины по факту осуществления предприятием выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при отсутствии соответствующего разрешения.
Сумма нанесенного ущерба составляет свыше 187 тыс. грн.
Всего в текущем году прокуратурой области внесено 14 документов реагирования по поводу загрязнения атмосферного воздуха, по которым привлечено к ответственности 12 должностных лиц.