Возбуждено уголовное дело против руководства литейного завода

02:28, 11 июля 2011
Общество
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За загрязнение окружающей среды

В отношении руководства ООО «Новокаховский литейный завод» возбуждено уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, Херсонской межрайонной природоохранной прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении служебных лиц ООО «Новокаховский литейный завод» по ч.3 ст.365 УК Украины по факту осуществления предприятием выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при отсутствии соответствующего разрешения.

Сумма нанесенного ущерба составляет свыше 187 тыс. грн.

Всего в текущем году прокуратурой области внесено 14 документов реагирования по поводу загрязнения атмосферного воздуха, по которым привлечено к ответственности 12 должностных лиц.

 

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