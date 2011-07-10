Карпачева: нехватка медработников - нарушение прав тяжелобольных

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА направила в Ровенскую область для проведения независимого расследования причин трагедии в доме престарелых руководителя Западного представительства Уполномоченного по правам человека Зенона КОТИКА, которому поручено сотрудничать с созданным на месте происшествия оперативным штабом.

Об этом сообщили в пресс-службе Н.КАРПАЧЕВОЙ.

В связи с трагедией в селе Белое Ровенской обл., где от пожара, который произошел в здании Дубровицкого районного территориального центра социального обслуживания инвалидов пострадало 27 человек, из которых 16 неподвижных стариков сгорели заживо, а 11 получили ожоги различной степени тяжести, Уполномоченный по правам человека Н.КАРПАЧЕВА выразила соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.

Учитывая, что подобные территориальные центры по обслуживанию инвалидов были созданы Постановлением Кабинета министров Украины еще в 2008 году в сельских районах на всей территории Украины, Н.КАРПАЧЕВА считает необходимым срочно провести предупредительные противопожарные мероприятия во всех таких территориальных центрах. Н.КАРПАЧЕВА убеждена, что в целях защиты прав на здоровье и жизнь пострадавших пожилых людей и персонала необходимо предоставить им всестороннюю бесплатную медицинскую помощь и дальнейшую социальную поддержку, включая компенсацию за потерю личных вещей.

Омбудсман Украины считает, что государственные социальные программы поддержки инвалидов и престарелых должны обязательно включать вопросы социального страхования их жизни, здоровья и личного имущества, а также обеспечивать необходимое количество медицинских работников для обслуживания тяжелобольных инвалидов и прикованных к постели неподвижных людей, включая возможность их эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций (пожаров, наводнений) и т.п.