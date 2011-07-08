Как правильно сдать в аренду государственную шахту

Верховная Рада Украины приняла Закон «Об особенностях аренды или концессии объектов топливно-энергетического комплекса, которые находятся в государственной собственности».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 251 из 319 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон определяет особенности передачи в аренду или концессию отдельных объектов топливно-энергетического комплекса, которые находятся в государственной собственности, особенности аренды и концессии таких объектов.

В соответствии с законом, передаче в аренду или концессию подлежат такие объекты топливно-энергетического комплекса: на которых возможно привлечение современных технологий производства и которые нуждаются в модернизации (техническом переоснащении) технологического процесса; разрезы и шахты по добыче угля и его переработке, которые являются неперспективными и подлежат закрытию; объекты незавершенного строительства и законсервированные объекты, находящиеся в государственной собственности, которые могут быть достроены с целью их использования для осуществления деятельности в сфере добычи каменного угля и лигнита (бурого угля), его переработки.

Арендатором или концессионером объекта топливно-энергетического комплекса может быть юридическое лицо.

Лицо, с которым заключен договор аренды или концессии относительно объекта топливно-энергетического комплекса, обязано на протяжении 12 месяцев со дня заключения соответствующего договора (со дня введения объекта в эксплуатацию, если объект был построен, достроен или восстановлен в соответствии с условиями концессионного договора) привести в соответствие свою материально-техническую базу и штат специалистов с условиями осуществления хозяйственной деятельности, для которой объект берется в аренду или концессию, и получить необходимые разрешительные документы на соответствующий вид деятельности.

В законе выписан порядок проведения конкурса на право аренды объектов топливно-энергетического комплекса.

Определены особенности аренды объектов топливно-энергетического комплекса, которые находятся в государственной собственности.

В частности, предусмотрено, что арендатор не имеет права передавать в субаренду арендованный им объект топливно-энергетического комплекса.

Также определен порядок передачи объектов топливно-энергетического комплекса в концессию.

Предусмотрено, что полученные от передачи в аренду или концессию объектов топливно-энергетического комплекса средства поступают в государственный бюджет.

Также законом предусмотрено направление средств бюджетной поддержки арендаторам или концессионерам исключительно на финансирование мероприятий по обеспечению безопасности работы на государственных предприятиях, удешевление кредитов на капиталовложение и частичное покрытие расходов по себестоимости продукции не более 5 лет с момента государственной регистрации договора аренды или концессии.